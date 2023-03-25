Благовещение в Украине 2023: когда празднуют и какие запреты

Благовещение Пресвятой Богородицы в этом году отмечается 7 апреля. Этот праздник относится к великим двенадцатым в Православной Церкви. В этот день произошло явление Деве Марии Архангела Гавриила и сообщение о грядущем рождении Иисуса.

В Православной Церкви этот праздник символизирует искупление человечеством грехопадения Евы.

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История праздника

Мать Иисуса Мария воспитывалась в храме и дала обещание Богу остаться девственницей. Она жила в Назарете с названным мужем, дальним родственником Иосифом. Однажды к ней в дом вошел Архангел Гавриил и произнес речь, которую начал со слов: "Радуйся, Благодатная!". Он сообщил Марии о великом чуде – зачатии ею будущего Спасителя Иисуса Христа.

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Первые упоминания о Благовещении относятся ко II веку. Официальным это событие стало в VI веке, когда византийский император Юстиниан установил дату праздника на 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Традиции и обряды праздника

В день Благовещения в храмах совершаются богослужения. Церковные служители одевают голубой наряд. В храмах проводятся всенощные, начинающиеся с большого ужина. Службы обладают литургическими особенностями, зависящими от дней недели. Если Благовещение и Пасха совпадают (Криопасха), то каноны праздников соединяются.

В народе этот день называется "Солнечный день". В этот день распространена традиция выпускать птиц на свободу. Люди верят, что в Благовещение они долетают до ангелов-хранителей и возвещают все добрые поступки, которые были совершены за год.

Верующие люди 7 апреля готовят Благовещенскую соль. Для этого хозяйки берут мешочек, в который каждый из членов семьи насыпает щепоткой соли. Ее прокаливают в огне и хранят в укромном месте. Благовещенскую соль используют как оберег. Считается, что он обладает чудодейственными свойствами – в частности, лечить от болезней. Если она не потратится в течение года, то на следующий праздник ее сжигают в огне. Верят, что особую силу обладают просфорами и освященной водой, которые верующие приносят из храма.

В день Благовещения верующие совершают паломничество по святым местам. Христиане считают, что в этот день открываются небеса и Господь слышит мольбы и просьбы человека. Люди загадывают желания и просят небесные силы о помощи в больших делах.

У древних славян существовал обычай разжигать на праздник большие костры. Они выбрасывали в огонь все старые вещи и предметы. Считалось, что так в огне сгорали все беды, болезни и несчастья.

В этом году Благовещение приходится на Великий пост перед Пасхой. На этот праздник православная церковь дает ослабление поста. В частности, можно есть рыбу. Если Благовещение выпадает на Страстную неделю (последнюю неделю перед Пасхой), то рыбу нельзя употреблять.

Что нельзя делать на Благовещение

В народе Благовещение считается великим религиозным праздником. В этот день есть запреты на повседневные дела – не рекомендуется шить, вязать, вышивать, заплетать косы, стричься, красить волосы, даже расчесываться. Эта примета связана с поверьем - люди издавна считают, что жизнь человека является нитью, которой может управлять сам Господь или ангелы-хранители. В день, когда открывается небеса, легко перепутать жизненные нити, изменить судьбы семьи и близких людей.

Также следует воздержаться от тяжелого физического труда. Хозяйки пытаются приготовить еду накануне Благовещения, чтобы в праздник быть свободными от домашних хлопот.

Запреты праздника:

Плохой приметой считается давать деньги в долг, раздавать что-то из дома, иначе можно отдать покой, здоровье и благополучие. Не следует в этот день одевать новые вещи, чтобы не испортить их. Праздник нельзя проводить в суматохе, гневе, злобе и раздражении. В этот день не стоит заключать браки – это период умеренности и покаяния.

Кстати, считается, что желание, которое будет загадано на Благовещение, исполнится в ближайшее время.

Предлагаем узнать, какие подарки запрещены на Пасху.

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