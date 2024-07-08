Бойцы 241 и 77 бригад на Купянском направлении остановили штурм врага: уничтожены 7 единиц техники и около сотни оккупантов (эксклюзивное видео)

В Харьковской области между населенными пунктами Табаевка и Песчаным украинские защитники остановили штурм российских боевиков, пытавшихся наступать на танках и БТР. Враг привлек к наступлению 9 единиц техники и около сотни пехотинцев.

Аэробомберы из 241 бригады ВСУ и пехота из 77 бригады, работающие на Купянском направлении, уничтожили семь единиц техники врага и ликвидировали около 70 российских боевиков.

Операторы дронов из 241 бригады 205 батальона поделились с UAPortal эксклюзивным видео отражения штурма врага.

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"Между селами Табаевка и Песчаное мы отбивали штурм пиров. Сначала на посадку поехало две единицы техники врага с десантом, их "обнулили". Затем через два дня они поперлись целой колонной, впереди был танк с РЭБом. Был накат из 9 единиц техники, около сотни вражеской пехоты. К ним никто подлететь не мог, все падало", – прокомментировал один из аэробомберов 205-го батальона Территориальной обороны.

По его словам, когда танк подбили, операторы дронов "вскрыли беху". Десант врага начал разбегаться по посадке, по нему начали работать ПТУРы, минометы и артиллерия.

"И хотя пехоту мы лупили беспощадно, оккупанты заняли посадку. Две единицы техники смогли прорваться в тыл, прямо под село. И хотя мы и их разбили, 2,5 км у нас отжали", – рассказал оператор дрона.

По его словам, аэробомберы во время этого наступления уничтожили две единицы техники, один БТР наехал на мину, несколько врага уничтожили бойцы 110-й бригады.

"Еще один крупный бомбер NEMESIS прилетел и добил технику, чтобы оккупанты не откатили ее ночью", — добавил воин 205 батальона.

По его словам, во время боя враг потерял семь единиц техники (БТР и танки) и около 70 единиц пехоты.

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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