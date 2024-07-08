Бійці 241 та 77 бригад на Куп'янському напрямку зупинили штурм ворога: знищено 7 одиниць техніки та близько сотні окупантів (ексклюзивне відео)

У Харківській області між населеними пунктами Табаївка і Піщане українські захисники зупинили штурм російських бойовиків, які намагалися наступати на танках та БТР. Ворог залучив до наступу 9 одиниць техніки та близько сотні піхотинців.

Аеробомбери з 241-ї бригади ЗСУ та піхота з 77 бригади, які працюють на Куп'янському напрямку, знищили сім одиниць техніки ворога та ліквідували близько 70 російських бойовиків.

Оператори дронів з 241 бригади 205 батальйону поділилися з UAPortal ексклюзивним відео відбиття штурму окупантів.

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"Між селами Табаївка і Піщане ми відбивали штурм пі*рів. Спочатку на посадку поїхало дві одиниці техніки ворога з десантом, їх "обнулили". Потім за да дні вони поперлися цілою колоною, попереду був танк з РЕБом. Був накат з 9 одиниць техніки, близько сотні ворожої піхоти. До них ніхто підлетіти не міг, все падало", – прокоментував один з аеробомберів 205 батальйону Територіальної оборони.

За його словами, коли танк підбили, оператори дронів "втулили беху". Десант ворога почав розбігатися по посадці, по ньому почали працювати ПТУРи, міномети та артилерія.

"І хоча піхоту ми лупили нещадно, окупанти зайняли посадку. Дві одиниці техніки змогли прорватися в тил, прямо під село. І хоча ми і їх розбили, 2,5 км у нас віджали", – розповів оператор дрона.

За його словами, аеробомбери під час цього наступу знищили дві одиниці техніки, один БТР наїхав на міну, кілька БТР ворога знищили бійці 110-ї бригади.

"Ще один великий бомбер NEMESIS прилетів добив техніку, щоб окупанти не відкотили її вночі", – додав воїн 205 батальйону.

За його словами, під час бою ворог втратив сім одиниць техніки (БТР та танки) та близько 70 одиниць піхоти.

Нагадаємо, днями під Вовчанськом прикордонники знищили пункт спостереження російської армії "Муром-М".

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