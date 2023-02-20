Бойцы 3 ОШБр сорвали наступление 'вагнеровцев' на Бахмутском направлении (видео)

Украинские защитники недалеко от Бахмута ликвидировали вражескую пехоту. Удалось "заземлить" по меньшей мере 8 "вагнеровцев".

Кадрами своей работы поделились минометчики 3-й отдельной штурмовой бригады. Они сорвали пришествие значимой силы неприятеля на Бахмутском направлении.

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В Телеграм-канале бригады опубликованы кадры из дрона, на которых можно увидеть, как российские боевики группами двигаются среди заснеженного поля и между посадками. Однако после удачного слежения мало кто из них выжил.

Видео дня

"Еще одна неудачная попытка продвижения россиян под Бахмутом – минимум восемь 200-х. Пехота вагнера засекла разведка 3 ОШБр, уничтожена минометным расчетом 120 мм", – говорится в описании к видео.

Также сегодня в сети появилось видео, как бойцы 3-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили группу из 3 оккупантов в Бахмуте. Работали с минометами 60-мм и 120-мм.

Предлагаем узнать, как украинские бойцы ликвидировали новый российский танк.

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