Спецназовцы 'Гайдамаки' показали видео уничтожение враждебных позиций

Украинские бойцы устроили засаду оккупантам на одном из участков фронта. Как следствие, русская армия не досчитается части боевиков.

Огневой налет на врага показали бойцы отдельного батальона специального назначения "Гайдамаки". Ликвидация врага была снята с дрона.

Читайте также: 14 ОМБр на Харьковщине сожгла гордость российского военпрома Т-90М "Прорыв" (видео)

На кадрах можно увидеть, как дрон зафиксировал врага в посадке среди заснеженного поля. Там находилась и вражеская военная техника. Артиллерия спецназовцев отработала на отлично.

Видео дня

"Засадно-огневый налет на посадку врага. Развалили позиции и ликвидировали орков. Когда уточняются потери врага – утро было успешным. Всем продуктивного дня, а врагам смерти", – прокомментировали это видео "Гайдамаки".

Предлагаем посмотреть, как бойцы на танках прочищали бахмутские посадки от российских вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!