Бойцы 63-й бригады устроили эпическую 'ночную охоту' на оккупантов (видео)

Танкисты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ эпически уничтожили позиции российских оккупантов на одном из направлений фронта. Спецоперацию воины 63 ОМБр провели ночью, неожиданно для интервентов.

Видео дня

Видео уничтожения врага и его позиций появилось на странице бригады в Facebook. Оно было снято на камеру коптера, снимавшего работу украинских воинов.

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"Танки 63 бригады ворвались на вражеские позиции и разнесли их вдребезги! Ру*ня вслепую пытается убегать от тяжелого и смертоносного металла", – говорится в описании этих кадров.

Напомним, снайпер из СБУ установил новый мировой рекорд: уничтожил российского оккупанта с расстояния 3,8 км.

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