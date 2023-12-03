Бойцы 63-й бригады устроили эпическую "ночную охоту" на оккупантов (видео)
Танкисты 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ эпически уничтожили позиции российских оккупантов на одном из направлений фронта. Спецоперацию воины 63 ОМБр провели ночью, неожиданно для интервентов.
Видео уничтожения врага и его позиций появилось на странице бригады в Facebook. Оно было снято на камеру коптера, снимавшего работу украинских воинов.
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"Танки 63 бригады ворвались на вражеские позиции и разнесли их вдребезги! Ру*ня вслепую пытается убегать от тяжелого и смертоносного металла", – говорится в описании этих кадров.
Напомним, снайпер из СБУ установил новый мировой рекорд: уничтожил российского оккупанта с расстояния 3,8 км.
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