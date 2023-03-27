Бойцы 93-й бригады показали обстрел позиций окупантов в Бахмуте из танка (видео)

Украинские военные продолжают героически держать оборону Бахмута в Донецкой области. В частности, на Бахмутском направлении бои ведут бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Защитники Украины нанесли огневое поражение по позициям оккупантов из танка. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

"Работает 93 бригада "Холодный Яр", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские бойцы ведут огонь по враждебным позициям по танку. Информация о потерях живой силы и технике оккупантов не указана.

Видео дня

Точное время и место выполнения боевого задания не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в том числе "Шилку" и "Зоопарк".

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