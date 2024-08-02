Бойцы из бригады "Месть" устроили "ночную охоту" на оккупантов в Серебрянском лесу (видео)
В Луганской области бойцы Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса устроили ночную засаду и уничтожили вражеские укрепления.
Работали операторы тяжелого бомбера "Вампир" в районе Серебрянского леса вблизи Кременной.
Как сообщили в ГПСУ, с помощью тяжелого ударного беспилотника "Вампир" пограничники нанесли точные удары по позициям российских оккупантов вблизи Кременной. В результате атаки был уничтожен ряд вражеских укреплений.
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Видео работы пограничного отряда опубликовано в YouTube-канале Пограничной службы Украины.
"Низку вражеских укреплений разрушили операторы тяжелого бомбера "Вампир" в районе Серебрянского леса неподалеку от Кременной. Работа пограничников комендатуры быстрого реагирования "Aut nos aut nullus! - Или мы, или никто!"", — прокомментировали в ГПСУ.
Напомним, на днях пограничники на Харьковщине ликвидировали два танка и легковушку российской оккупационной армии.
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