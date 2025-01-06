Бойцы из КНДР на Курщине выгоняли из домов россиян, чтобы погреться: видео

Северокорейские военные изгоняют гражданских из домов на Курщине. Таким образом, они прячутся от морозов и от дронов ВСУ, кружащих в этой местности.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило о новых фактах участия военных КНДР в войне против Украины. По данным аэроразведки, полученных от украинских военных, ведущих наблюдение из дронов, солдаты КНДР в поселке Махновка на Курщине выгоняют местных жителей из их домов, чтобы обустроить там собственные укрытия.

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Северокорейский солдат в доме россиянки. Источник: InformNapalm

Северокорейский солдат в доме россиянки. Источник: InformNapalm

Северокорейский солдат в доме россиянки. Источник: InformNapalm

Северокорейский солдат в доме россиянки. Источник: InformNapalm

Эти действия происходят на фоне сообщений о значительных потерях среди северокорейских военных в этом районе.

"Мы точно знаем, что это были корейцы, а не русские, не только по характерным внешним признакам, но и по другим разведывательным данным. На стримах, которые мы просматривали, было хорошо видно, что это корейцы, также мы знаем, что они действовали в том районе и несли значительные потери. Возможно, чтобы избежать смерти от дронов, они решили прикрыться местным населением и спрятаться в их домах, а старых бабушек и дедушек выгнать на мороз", — прокомментировали военные InformNapalm.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации большого количества солдат КНДР в районе Махновки. Эти данные подтверждают активное участие северокорейских военных в войне против Украины.

Напомним, в ГУР утверждают, что российские командиры врут о реальном уровне смертности военных армии Северной Кореи на Курщине.

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