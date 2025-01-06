Бійці з КНДР на Курщині виганяли з хат росіян, щоб погрітися: відео

Північнокорейські військові виганяють цивільних з домівок на Курщині. Таким чином вони ховаються від морозів та від дронів ЗСУ, що кружляють у цій місцевості.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила про нові факти участі військових КНДР у війні проти України. За даними аеророзвідки, отриманими від українських військових, які ведуть спостереження з дронів, солдати КНДР в селищі Махновка на Курщині виганяють місцевих мешканців з їхніх домівок, щоб облаштувати там власні укриття.

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Північнокорейський солдат у будинку росіянки. Джерело: InformNapalm

Північнокорейський солдат у будинку росіянки. Джерело: InformNapalm

Північнокорейський солдат у будинку росіянки. Джерело: InformNapalm

Північнокорейський солдат у будинку росіянки. Джерело: InformNapalm

Ці дії відбуваються на тлі повідомлень про значні втрати серед північнокорейських військових в цьому районі.

"Ми точно знаємо, що це були корейці, а не росіяни, не тільки по характерних зовнішніх ознаках, але і по інших розвідувальних даних. На стрімах, які ми переглядали, було добре видно, що це корейці, також ми знаємо, що вони діяли в тому районі та зазнавали значних втрат. Можливо, щоб уникнути смерті від дронів, вони вирішили прикритись місцевим населенням і сховатись в їхніх хатах, а старих бабусь та дідусів вигнати на мороз", – прокоментували військові InformNapalm.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію значної кількості солдатів КНДР в районі Махновки. Ці дані підтверджують активну участь північнокорейських військових у війні проти України.

Нагадаємо, у ГУР стверджують, що російські командири брешуть про реальний рівень смертності військових армії Північної Кореї на Курщині.

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