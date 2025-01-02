Російські командири брешуть про реальний рівень смертності військових армії Північної Кореї на Курщині - ГУР

Російські командири нижчого рівня надають неправдиві звіти вищому командуванню про реальні втрати серед північнокорейських військових на території Курщини. За даними розвідки, підрозділи КНДР продовжують зазнавати значних втрат.

Щоб компенсувати ці втрати та посилити позиції, російські командири перекидають на передову нові групи північнокорейських солдатів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зокрема, 31 грудня та 1 січня нові групи військовослужбовців із КНДР були спрямовані на позиції в районах населених пунктів Уланок, Фансіївка та Черкаська Конопелька у Курській області.

Як зазначає ГУР, командири нижчого рівня (відділення, взводи, роти) систематично приховують від вищого командування реальні масштаби втрат серед північнокорейських солдатів.

Залучення військових КНДР демонструє, що справжня підтримка війни в РФ не зростає, – соціолог Шульга.

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Крім того, за інформацією ГУР, бойовий дух північнокорейських військових різко знизився. Їх намагаються мотивувати пропагандою, яка наголошує на "великому значенні" участі армії КНДР у війні проти України.

Розвідка також зафіксувала випадки вживання алкоголю серед північнокорейських солдатів у новорічну ніч, зокрема й тих, які беруть участь у бойових діях.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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