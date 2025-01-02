Российские командиры врут о реальном уровне смертности военных армии Северной Кореи на Курщине - ГУР

Российские командиры низшего уровня предоставляют ложные отчеты высшему командованию о реальных потерях среди северокорейских военных на территории Курщины. По данным разведки, подразделения КНДР продолжают нести значительные потери.

Чтобы компенсировать эти потери и усилить позиции, российские командиры опрокидывают на передовую новые группы северокорейских солдат. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

31 декабря и 1 января новые группы военнослужащих из КНДР были направлены на позиции в районах населенных пунктов Уланок, Фансеевка и Черкасская Конопелька в Курской области.

Как отмечает ГУР, командиры более низкого уровня (отделения, взводы, роты) систематически скрывают от высшего командования реальные масштабы потерь среди северокорейских солдат.

Привлечение военных КНДР демонстрирует, что подлинная поддержка войны в РФ не растет, – социолог Шульга.

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Кроме того, по информации ГУР, боевой дух северокорейских военных резко снизился. Их пытаются мотивировать пропагандой, которая подчеркивает "большое значение" участия армии КНДР в войне против Украины.

Разведка также зафиксировала случаи употребления алкоголя среди северокорейских солдат в новогоднюю ночь, в том числе и участвующих в боевых действиях.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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