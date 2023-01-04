Бойцы ВСУ с помощью дрона проверили, имеют ли оккупанты 'навыки брейкданса' (видео)

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали охоту на оккупантов из дрона. На Бахмутском направлении им удалось заставить интервентов "танцевать" на земле.

Видео "охота" на российских оккупантов украинские защитники показали на своей странице в Facebook. Они назвали его "зажигательный нижний брейкданс в исполнении "второй армии мира".

Оператор дрона засек едва заметную засаду, в которой скрывались российские боевики и сбросил с дрона две РПГ. Когда боеприпасы разорвались, двое оккупантов устроили "покатушки" по земле.

Видео дня

"Рыцари 28-й омбр продолжают присылать "подарки" российским оккупантам не только на земле, но и с воздуха. Всего несколько взрывных сюрпризов от наших защитников заставили захватчиков, готовивших засаду на Бахмутском направлении, буквально танцевать на радостях. Эффект был достаточно впечатляющий. Однако в следующий раз бойцы обещают сделать его убийственным", – отметили Рыцари Зимнего Похода.

Ранее бойцы Вооруженных Сил Украины показали, как охотятся на оккупантов ночью.

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