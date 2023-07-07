Бойцы ВСУ смастерили самодельный комплекс ПВО из автоматов против вражеских БПЛА (видео)

Украинские военные сделали собственный "комплекс" противовоздушной обороны. Для этого бойцы соединили шесть автоматов Калашникова.

Оружие соединили радиально в систему и установили на турель. Самодельный комплекс ПВО бойцы показали в соцсетях.

"Наши защитники, объединив шесть автоматов, изобрели креативный способ борьбы с вражескими беспилотниками", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть первые испытания оружия для поражения вражеских беспилотников. Место и время испытания не сообщаются.

Видео дня

Также не указано, по каким именно дронам проводились испытания "комплекса ПВО".

Напомним, БТР россиян наткнулся на мину, один из оккупантов "стал астронавтом".

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