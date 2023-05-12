Бойцы ВСУ в Бахмуте накрыли огнем вражескую штурмовую группу (видео)

В Бахмуте украинские бойцы выследили и ликвидировали штурмовую группу русских боевиков. Видео уничтожения врага появилось в сети.

Его опубликовал в Фейсбуке командир 127 отдельной бригады территориальной обороны Украины полковник Роман Грищенко.

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"Сегодня ночью на одном из участков фронта в Бахмуте аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО ВСУ зафиксировала движение штурмовой группы оккупантов. Координаты были оперативно отправлены артиллерии 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Воины бригады действовали четко и четко. Благодаря двум точным выстрелам вражеская группа была уничтожена", – так он прокомментировал это видео.

Видео дня

Роман Грищенко отметил, что гордится работой аэроразведки и артиллерии, совместная работа которых привела к эффективному результату. "Бдительность и точность украинских бойцов обеспечивают отпор врагу", — добавил он.

Ранее мы сообщали, как бойцы из спецподразделения "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко взяли в плен русского солдата, отправив ему записку. Операторы дронов на Бахмутском направлении заметили русского военного, жестами просящего пощады. Ему была отправлена дроном записка с приказом следовать за коптером. Благодаря этому случаю наши бойцы пополнили обменный фонд еще одним россиянином.

Предлагаем также прочесть, как украинские бойцы благодаря натовской гаубице М777 на восточном направлении фронта провели зачистку врага, который вел прицельный огонь по нашим позициям с верхних этажей многоэтажки. Это произошло в Бахмуте. Стало известно, что по врагу отработали операторы 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ОПСП ССО).

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