Более 2000 человек были эвакуированы из ''Москва-Сити'' из-за сообщения о беспилотнике (фото)

В ночь на 18 августа взрыв прогремел в районе бизнес-центра "Москва-Сити", повредив здание "Экспоцентра". Ближе к обеду из "Москва-Сити" эвакуировали более 2000 человек.

россияне в соцсетях сообщают, что 2000 человек спешно эвакуировали из "Москвы-Сити" из-за анонимного сообщения о "прилете беспилотника".

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К комплексу подогнали несколько пожарных машин и спасателей.

Часом ранее в сети появилось видео, как в подмосковном Серпухове беспилотники летели в направлении Москвы.

Напомним, 18 августа в столице россии в области бизнес-центра "Москва-Сити" раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что дроном было повреждено здание "Экспоцентра".

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