Будет бить трое суток подряд: мощная магнитная буря активизировалась на Земле

В субботу, 10 августа, на Земле началась мощная магнитная буря, которая продлится трое суток подряд. Сила геомагнитных колебаний составит 7 баллов из 9 максимальных.

По данным сервиса Meteoagent, геомагнитный шторм достигает красного уровня опасности. Стихут бури только 13 августа.

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Когда магнитные бури в августе 2024:

Магнитные бурые август 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечной энергии. Эти выбросы, называемые корональными выбросами массы, могут оказывать влияние на магнитосферу Земли, вызывая ее деформацию и колебания.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:

головная боль

Головокружение

Снижение работоспособности

Усталость

Раздражительность

Нарушение сна

Боль в мышцах и суставах

Ухудшение настроения

Обострение хронических заболеваний

Как пережить магнитные бури?

Соблюдайте режим дня и высыпайтесь. Ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Пейте много воды. Избегайте употребления алкоголя и кофеина. Снизьте физические и эмоциональные нагрузки. Больше гуляйте по свежему воздуху.

Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.

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