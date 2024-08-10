Будет бить трое суток подряд: мощная магнитная буря активизировалась на Земле
В субботу, 10 августа, на Земле началась мощная магнитная буря, которая продлится трое суток подряд. Сила геомагнитных колебаний составит 7 баллов из 9 максимальных.
По данным сервиса Meteoagent, геомагнитный шторм достигает красного уровня опасности. Стихут бури только 13 августа.
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Когда магнитные бури в августе 2024:
Что такое магнитные бури
Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечной энергии. Эти выбросы, называемые корональными выбросами массы, могут оказывать влияние на магнитосферу Земли, вызывая ее деформацию и колебания.
Что происходит с человеком во время магнитных бурь?
Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным. Некоторые люди не испытывают никаких симптомов, в то время как другие могут чувствовать:
- головная боль
- Головокружение
- Снижение работоспособности
- Усталость
- Раздражительность
- Нарушение сна
- Боль в мышцах и суставах
- Ухудшение настроения
- Обострение хронических заболеваний
Как пережить магнитные бури?
Соблюдайте режим дня и высыпайтесь. Ешьте здоровую пищу, богатую витаминами и минералами. Пейте много воды. Избегайте употребления алкоголя и кофеина. Снизьте физические и эмоциональные нагрузки. Больше гуляйте по свежему воздуху.
Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.
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