Будет горьким: что ни в коем случае нельзя класть в узвар

Украинцы на все январские праздники к кутье варят традиционный напиток из сухофруктов. Это известный всем узвар.

Для его приготовления нужна только смесь засушенных фруктов и вода. По желанию можно подсластить сахаром или медом. Те, кто любит необычные вкусы, добавляют в компот разные приправы.

Чтобы приготовить три литра узвара, нужно взять 350-500 граммов сухофруктов и воду. Сухофрукты промыть, бросить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Затем накрыть крышкой и дать ему настояться. В охлажденный напиток можно добавить сахар или мед.

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Отдельные украинцы кладут в узвар чернослив, однако он привкус копчености и "перебьет" вкус других засушенных фруктов. Так что копченые сливы в узвар лучше не класть. Заменить их можно обычными сушеными сливами.

Что касается специй, то лучше отрешиться от гвоздики. Она тоже способна испортить вкус узвара и придаст горечи напитку. Однако этого можно избежать, если вы на три литра воды положите три гвоздички, а после того как он закипит, сразу вытащите их.

Напомним, узвар имеет целебные и противовоспалительные качества. В частности, он способствует продлению молодости, здоровья и красоты. Хорошо влияет на состояние сосудов, а также очень полезно для нормальной работы желудка и кишечника.

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