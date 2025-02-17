Будет ли переход на летнее время в 2025 году: что стоит знать украинцам

Ежегодно в конце марта Украина совершает переход на летнее время, но в 2025 году этот процесс будет несколько иным. Еще в октябре прошлого года страна перевела часы на зимнее время.

Это должно было стать последним таким переходом, поскольку более полугода назад Верховная Рада приняла решение сохранить зимнее время постоянно, назвав его единственным киевским временем. Таким образом депутаты поддержали отмену летнего времени, и больше не будет необходимости переводить часы.

Депутаты заявляли, что их решение было принято с целью улучшения здоровья граждан, поскольку частые изменения времени, как оказалось, оказывают негативное влияние на организм. Однако многие украинские не согласились с таким шагом и считали, что лучше оставить летнее время. Тем не менее, народные избранники не стали прислушиваться к общественному мнению.

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Важный момент состоит в том, что Владимир Зеленский не подписал законопроект, предусматривающий постоянное использование зимнего времени, и есть вероятность этого не произойдет. Как сообщают источники, близкие президенту, переход на летнее время состоится традиционно весной. Итак, в Украине и дальше будут переводить часы дважды в год.

Когда состоится перевод часов на летнее время?

Согласно традиции перевод часов состоится в последнее воскресенье марта, поэтому в 2025 году этот день приходится на 30 число. В этот день нужно перевести стрелки часов в час вперед. Компьютеры, смартфоны и другие устройства автоматически обновят время, а вот обычные часы придется менять вручную.

Хотя переход на летнее время состоится только в конце марта, врачи рекомендуют готовиться к этому заранее, поскольку изменение времени является стрессом для организма. Они советуют за две недели до перевода часов постепенно ложиться спать раньше и просыпаться на 10-20 минут раньше. Кроме того, полезно больше времени проводить на свежем воздухе в парках и скверах и избегать использования гаджетов перед сном.

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