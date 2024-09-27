Будете частым гостем СТО: самые ненадежные бензиновые автомобили с пробегом

При выборе автомобиля с пробегом надежность является одним из ключевых критериев. Чтобы помочь потенциальным покупателям избежать разочарований, был составлен рейтинг самых надежных бензиновых автомобилей в возрасте от 6 до 20 лет.

По данным издания What Car, причины ненадежности этих моделей могут быть разными: от конструктивных недостатков до низкого качества материалов и сборки. Кроме того, немаловажную роль играет стиль вождения и условия эксплуатации.

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На первом месте по ненадежности оказался Opel Astra. Эта модель страдает от множества проблем, среди которых чаще всего упоминаются сбои кондиционера и двигателя.

Opel Astra. Источник: opel-vidi.com.ua

Тесно за ним следует Mercedes-Benz C-Class. Несмотря на премиальный статус, у этой модели есть проблемы с аккумулятором и подвеской.

Mercedes-Benz C-Class. Источник: mercedes-benz.ua

Антилидеры среди японцев:

Среди японских брендов также есть модели, не отличающиеся высокой надежностью. Да, Nissan Qashqai в бензиновой версии имеет значительно меньший ресурс, чем дизельный вариант. Основные проблемы связаны с двигателем и электроникой. Nissan Micra также не порадовала владельцев надежностью: чаще всего выходят из строя подвеска и двигатель.

Nissan Qashqai. Источник: nissan-qashqai.infocar.ua

Skoda Octavia в бензиновой модификации также не ознаменовалась высокой надежностью. Чаще проблемы возникают с аккумулятором, двигателем, электроникой и подвеской.

Skoda Octavia. Источник: skoda-auto.ua

Mini Cooper – еще один автомобиль, не рекомендуемый к покупке. Несмотря на стильный облик, этот хэтчбек имеет множество проблем с двигателем и электроникой.

Mini Cooper. Источник: mestmotor.se

Перед покупкой любого автомобиля с пробегом рекомендуется тщательно изучить информацию о его надежности. Этот рейтинг поможет вам избежать ошибок и выбрать автомобиль, который прослужит вам долго и без проблем.

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