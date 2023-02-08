Будете постоянно ссориться и можете заболеть: какой вазон лучше выбросить из дома

Дифенбахия очень распространенное растение, которое держат в домах, в офисах, кафе, ресторанах. Этот вазон украсит собой любое пространство, ведь очень красиво, а еще – быстро растет и не требует особого ухода.

Дифенбахия имеет большие листья и цветет. Существует более 40 видов этого растения.

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Наиболее популярны для домашнего разведения такие сорта дифенбахии:

Эрстеда – сплошные темно-зеленые листья с широкими светлыми прожилками по центру;

Сегуина – на листьях рисунки в форме елок;

Камилла – листья со светло-лимонными пятнами внутри и темной каймой по краям;

Баузе — листья имеют желто-зеленую окраску и мраморные рисунки;

Боуман – большие овальные листья со светлыми линиями и пятнышками;

Дифенбахия пятнистая – острые листья с пятнами бежевого цвета;

Марс – большие листья со светлыми полосками.

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О пользе дифенбахии указывают следующие факты: Благодаря большим листьям это растение увлажняет воздух, а его фитонциды способны очистить помещение от болезнетворных микроорганизмов. Также растение способно очищать воздух от пыли.

Однако дифенбахия и ядовитое растение, точнее – его сок. При попадании на кожу может вызвать ожог и образовать язвы. А если сок растения попадет на слизистую глаз, то даже можно временно потерять зрение. При попадании на слизистую рта можно получить сильную аллергическую реакцию – опухнет язык и горло, осложнится дыхание.

Кстати, за это свойство сока росины ее называли "немая резка" – она была наказанием для рабов. За болтливость их заставляли откусывать часть стебля, или листка дифенбахии и они упускали возможность говорить.

Опасно это растение и для домашних животных, так что если вы решитесь держать его в доме, позаботьтесь, чтобы домашние питомцы не имели к нему доступа. По народным приметам это растение способно привнести раздор в дом. Считается, что везде, где есть дифенбахия, начинаются ссоры.

Считается, что дифенбахия не любит мужчин и пытается их выжить из дома. Вроде бы это растение хочет, чтобы его хозяйка была одинокой, поэтому забирает мужскую силу.

А еще по народным приметам, в семье, где есть незамужние девушки, держать это растение не стоит – потому что оно отвадит невест.

В спальне тоже не стоит держать дифенбахию, вроде бы она способствует бесплодию.

Однако, как говорят в народе, дифенбахия способна быть женским оберегом – она вроде бы будет способствовать "вечной молодости" и делится с женщинами своей энергией.

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