Быстрый и бюджетный завтрак: рецепт бутербродной пиццы

Прекрасный вариант быстрого и питательного завтрака, а также перекуса. Ингредиенты можете брать по своему вкусу.

Ингредиенты:

– хлеб;

– отварная куриная грудка;

– свежие помидоры;

– маринованный огурец;

– кукуруза консервированная;

– сыр твердый;

– майонез.

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Способ приготовления:

1. Курицу порвите на волокна. Нарежьте помидоры и огурец. Перемешайте все ингредиенты. Добавьте кукурузу, натертый творог и немного майонеза. Перемешайте, посолите, добавьте специи.

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2. Выложите массу на хлеб и отправьте в духовку. Запекайте 10 минут при 200 градусах.

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