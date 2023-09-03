Быстрый ужин по-азиатски: рецепт фунчозы с овощами от Евгения Клопотенко

Это вкусное и простое блюдо приготовит даже новичок.

Ингредиенты:

150 г фунчозы

200 г замороженной овощной смеси

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. кунжутного масла

50 мл соевого соуса

½ ч. л. кунжута для подачи

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Способ приготовления:

1. Фунчозу залейте крутым кипятком и оставьте запариваться на 10 мин. Затем отцедите ее на дуршлаг.

2. В сковороде обжарьте замороженную овощную смесь. К овощам добавьте фунчозу, растительное, кунжутное масло, соевый соус, перемешайте и жарьте еще 3 мин.

3. Перед подачей украсьте кунжутом.

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