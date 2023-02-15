Часть пенсионеров может остаться без выплат: Минфин анонсировал проверки

В министерстве финансов анонсировали проверки пенсионеров в Украине. В частности, в ведомстве анонсировали проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Речь идет о поэтапной проверке. Проект обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно данным проекта, проверку проведут по следующим этапам:

Соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация). Подлинности персональных данных о пенсионерах. Правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.

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Отмечается, что будут проверять информацию от Пенсионного фонда Украины и данные субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:

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смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;

группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.

постоянное проживание реципиента за границей или решение остаться на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.

Если во время проверки будут обнаружены нарушения со стороны пенсионера, то выплаты могут быть прекращены или придется возвращать переплату.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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