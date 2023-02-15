Часть пенсионеров может остаться без выплат: Минфин анонсировал проверки
В министерстве финансов анонсировали проверки пенсионеров в Украине. В частности, в ведомстве анонсировали проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".
Речь идет о поэтапной проверке. Проект обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Согласно данным проекта, проверку проведут по следующим этапам:
- Соблюдение требований обмена информацией о персональных данных пенсионеров (валидация).
- Подлинности персональных данных о пенсионерах.
- Правомерности предоставления пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания.
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Отмечается, что будут проверять информацию от Пенсионного фонда Украины и данные субъектов предоставления информации по каждому реципиенту и/или его законному представителю, а именно:
- смерти реципиента и/или его законного представителя согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан;
- группы инвалидности реципиента, категории его инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность согласно данным централизованного банка данных по проблемам инвалидности.
- постоянное проживание реципиента за границей или решение остаться на постоянное проживание за границей или возвращение на проживание в Украине согласно данным Единого государственного демографического реестра.
Если во время проверки будут обнаружены нарушения со стороны пенсионера, то выплаты могут быть прекращены или придется возвращать переплату.
Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.
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