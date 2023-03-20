Чем обработать плодовые деревья до цветения от вредителей и болезней: эффективное средство

Узнайте советы опытных огородников, которые увеличат урожай плодов в разы. С приходом весны плодовые деревья в саду нуждаются в особом уходе. Их следует опрыскивать, чтобы защитить от вредителей и разных болезней. Делают это до начала цветения и появления первых завязей.

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Для каждого вида плодовых есть определенные правила обработки. Чем опрыскивать плодовые деревья весной:

Яблоня и груша – раствор медного купороса (200 г) и воды (10 л); раствор из бордоской смеси (300 г) и воды (10 л);

– раствор медного купороса (200 г) и воды (10 л); раствор из бордоской смеси (300 г) и воды (10 л); Слива и алыча – магазинные медные препараты; раствор мочевины, медного купороса или бордоской жидкости.

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Персик – фунгициды, в которых содержится медь;

– фунгициды, в которых содержится медь; Вишня и черешня – 2%-ный раствор медного купороса, бордоская жидкость или железный купорос.

Напомним, ранее мы писали о том, какой водой нужно поливать рассаду, чтобы она быстрее росла. А еще узнайте малоизвестный лайфхак, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца, а также чем удобрить почву, чтобы достичь богатого урожая.

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