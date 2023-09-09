Чем обработать почву в сентябре, чтобы помидоры не поразили фитофтор

Осень – время не только для уборки урожая, но и для улучшения почвы на вашей даче. Особенно актуальной задачей является борьба с фитофторозом.

Читайте также: Сделайте это сейчас с помидорами, иначе потеряете весь урожай: советы дачников

Как пишет Телеграф, основная особенность этой болезни заключается в ее активном распространении во время продолжительных дождей и при наступлении холодных ночей. Кроме того, зооспоры грибка могут выживать при -30°C и оставаться жизнеспособными в течение пяти лет. Чтобы защитить ваши томаты и картофель от атаки фитофторы в следующем сезоне, обязательно обработайте почву в сентябре специальными средствами.

Видео дня

Как можно обработать почву от фитофторы? Перед началом обработки обязательно удалите пораженные кусты и уберите все помидоры из почвы. После этого можно использовать фунгициды, которые доступны в магазинах.

Если вы избегаете химических препаратов, следует рассмотреть использование народных средств. Один из таких методов – использование йода. Раствор йода обладает антисептическими свойствами, снижающими жизнеспособность грибка.

Для подготовки раствора развести 20 капель 5% иода в 10 литрах воды. Полученный раствор следует внести в грядки, где росли пораженные растения. На каждую метровую грядку нужно примерно 3 литра раствора. Обработку следует провести дважды с интервалом в 10 дней.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!