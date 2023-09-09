Чим обробити грунт у вересні, щоб помідори не вразила фітофтора

Осінь – час не лише для збирання врожаю, але й для поліпшення ґрунту на вашій дачі. Особливо актуальним завданням є боротьба з фітофторозом.

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Як пише Телеграф, основна особливість цієї хвороби полягає в її активному поширенні під час тривалих дощів та при настанні холодних ночей. Крім того, зооспори цього грибка можуть виживати при -30°C та залишатися життєздатними протягом п'яти років. Щоб захистити ваші томати та картоплю від атаки фітофтори у наступному сезоні, обов'язково обробіть ґрунт у вересні спеціальними засобами.

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Яким чином можна обробити ґрунт від фітофтори? Перед початком обробки, обов'язково видаліть уражені кущі та заберіть всі помідори з ґрунту. Після цього, можна використовувати фунгіциди, які доступні у магазинах.

Якщо ви уникаєте хімічних препаратів, варто розглянути використання народних засобів. Один із таких методів – використання йоду. Розчин йоду має антисептичні властивості, які знижують життєздатність грибка.

Для підготовки розчину розвести 20 крапель 5% йоду у 10 літрах води. Отриманий розчин слід внести на грядки, де росли уражені рослини. На кожну метрову грядку потрібно приблизно 3 літри розчину. Обробку слід провести двічі, з інтервалом у 10 днів.

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