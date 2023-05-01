Чем поливать цветы, чтобы они росли как на дрожжах

Для любителей комнатных цветов есть неизменная вещь – вечное ожидание, когда растения в горшке достигнут желаемой высоты или длины, или наконец зацветут. Но чтобы комнатные растения росли быстрее, нужны не только оптимальные условия, но и правильное удобрение.

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Чтобы ускорить рост цветов, профессионалы используют хитрость – поливают растения минеральной водой. Суть метода состоит в том, что минералка содержит микроэлементы и минералы, полезные для растений. Поскольку минералы уже растворены в воде, они быстрее и легче усваиваются растениями. После полива корни могут поглощать и использовать полезные микроэлементы.

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Суккуленты, алоэ и денежное дерево любят такой полив, поскольку насыщение почвы солью помогает им расти и становиться ярче. У кактусов хорошо формируются колючки.

Однако есть цветы, которым полив минеральной водой может нанести непоправимый вред. Антуриум, азалия, камелия и орхидея – минеральная вода опасна для всех этих цветов. После такого полива цветы могут сбросить нераскрывшиеся бутоны и погибнуть.

Полив минералкой должен быть не чаще одного раза в месяц. В преддверии полива нужно дать воде отстояться сутки, чтобы из нее испарилась углекислота.

Предлагаем узнать, какие комнатные растения могут повредить жителям дома, где они растут.

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