Чим поливати квіти, щоб вони росли як на дріжджах

Для любителів кімнатних квітів є незмінна річ – вічне очікування, коли рослини в горщику досягнуть бажаної висоти або довжини, або нарешті зацвітуть. Але, щоб кімнатні рослини росли швидше, потрібні не лише оптимальні умови, а й правильне добриво.

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Щоб прискорити зростання квітів, професіонали використовують хитрість – поливають рослини мінеральною водою. Суть методу полягає в тому, що мінералка містить мікроелементи та мінерали, які корисні для рослин. Оскільки мінерали вже розчинені у воді, вони швидше та легше засвоюються рослинами. Після поливу коріння може поглинати та використовувати корисні мікроелементи.

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Сукуленти, алое та грошове дерево люблять такий полив, оскільки насичення ґрунту сіллю допомагає їм рости та ставати яскравішими. У кактусів добре формуються колючки.

Проте є квіти, яким полив мінеральною водою може завдати непоправної шкоди. Антуріум, азалія, камелія та орхідея – для всіх цих квітів мінеральна вода небезпечна. Після такого поливу квіти можуть скинути бутони, що не розкрилися, та загинути.

Полив мінералкою має бути не частіше одного разу на місяць. Напередодні поливу потрібно дати воді відстоятися добу, щоб з неї випарувалася вуглекислота.

Пропонуємо дізнатися, які кімнатні рослини можуть зашкодити мешканцям оселі, де вони ростуть.

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