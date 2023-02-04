Четверо двухсотых и семеро трехсотых: пограничники выбили оккупантов из пригорода Бахмута

Украинские пограничники, воюющие на восточном направлении, сумели остановить вражеский штурм. Также защитники выбили часть российских подразделений из пригорода Бахмута.

Как сообщает Государственная пограничная служба, аэроразведка пограничного отряда заметила, что российские интервенты готовятся к наступлению на Бахмут. "По месту сосредоточения кафиров минометчики совершили огневой налет".

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Сообщается, что получив порцию снарядов, оккупанты перегруппировались и начали готовиться к атаке. В частности, три группы штурмовиков перебежками приблизились к рубежу обороны и попытались сосредоточиться на прорыве.

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"Огнем из автоматических и станковых гранатометов бойцы Госпогранслужбы ограничили возможности врага для маневра. Не позволяя нападающим объединиться, пограничники начали ближний бой. В позиционной борьбе, продолжавшейся весь световой день, охранники границ заставили российских воинов отступить. Попытка штурма провалилась, потери захватчиков составили 4 убитых и 7 раненых", – добавили в ГПСУ.

Напомним, на восточном фронте с начала года самыми горячими точками остаются Бахмут и Соледар. российское военное руководство бросило тысячи вагнеровцев на захват этих городов. Враг атакует дома и инфраструктуру Бахмута и Соледара реактивными системами и артиллерией. Уцелевших построек почти не осталось.

Украинские воины продолжают прилагать титанические усилия для защиты каждого метра родной земли.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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