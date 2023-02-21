Четыре знака зодиака, которым Венера будет способствовать в романтическом и финансовом плане

Венера 20 февраля переходит в Овна и будет оставаться до 17 марта. Кроме наполнения энтузиазмом и аппетитом к новым эмоциям, это поднимет уровень любви до самого высокого уровня.

Это позволит нескольким знакам зодиака претендовать на лучшее, улучшить свои финансы и жить уникальными моментами. Астрологи назвали четыре знака, которым повезет в этот период.

Овен

Венера в вашем знаке помогает вам повысить уверенность в себе, проявить самую красивую и сексуальную сторону себя и, конечно, продать это с особым успехом. Конечно, вы будете зажигать костер на своем пути, к вам будет тянуть, как магнитом.

Видео дня

Вы также захотите того, что видите здесь и сейчас, вы будете гнаться за этим, вы будете требовать этого, и ничто не уйдет от вас. А поскольку вы почувствуете скуку, возможны кардинальные изменения внешности, которые выведут вас на вершину.

Рыбы

Венера приложит руку, чтобы блага пришли к вам. Не ждите значительного увеличения денег, но вы также получите свои подарки, возможно даже сумму, которая временно снимет ваш стресс.

С другой стороны, возможно, вы заключите выгодное соглашение или будете искать способы увеличить свой доход. Эмоции будут переполнять вас, ваши желания станут интенсивными, а сексуальность накаленной, поэтому вы легко поддадитесь разнообразным соблазнам.

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Дева

Венера в вашем 8 доме принесет вам только пользу, если вы также вылезете из натянутой веревки и будете смотреть на вещи попроще. Спонтанность и непосредственность – это то, что поможет вам обрести сексуальную радость.

Вы должны заботиться не о завтрашнем дне и о развитии событий, а об ощущении момента. Ведь все это время вы будете "богатой невестой". Вам даже не нужные рекомендации.

Стрелец

Взлет вашей любовной жизни данный, вы отдадитесь беспощадной охоте, ваши любовные приключения будут многочисленными, ваша сексуальная привлекательность будет интенсивной. Вы приложите все средства, чтобы получить человека тебе нравится.

Отношения не за горами, и если они держат вас под контролем, очень вероятно, что они будут продолжаться. Если вы находитесь в отношениях, вы разделите уникальные моменты любви и страсти со своим партнером.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что будет с карьерой в 2023 году у первой половины зодиака от Овнов до Дев, и второй, от Весов до Рыб.

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