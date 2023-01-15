Число жертв ракетной атаки по дому в Днепре увеличилось, в сети показали видео удара: что известно на этот момент

В Днепре возросло количество жертв в результате российской ракетной атаки по жилому дому, расположенному по улице Набережная Победы. Судьба более 40 человек остается неизвестной.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации в Telegram. По его словам, уже обнаружено 20 невинных жертв российской вооруженной агрессии.

Еще по состоянию на 7:25 было 18 погибших. 73 человека ранены, более 40 из них в больницах. В тяжелом состоянии в реанимации находятся четыре человека.

"Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек", – отметил Резниченко.

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По предварительной информации, субботний вражеский удар по жилому дому разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Пожарные до сих пор укротят несколько очагов пожаров, загоревшихся из-за атаки.

Идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3 500 тонн обломков.

Удар по многоэтажке в Днепре был нанесен ракетой Х-22 из бомбардировщика Ту-22М3. Как сообщил спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат, было 5 пусков ракет Х-22.

Такой же ракетой ударили по торговому центру в Кременчуге. Россия отстреливает по Украине старые ракеты Х-22, сделанные предположительно еще в семидесятых годах.

Напомним, 14 января российские боевики запустили по Украине более 30 ракет : 28 крылатых и 5 авиационных. Одна из них – Х-22 – попала в многоэтажный дом в Днепре, где проживали 1700 человек, и разрушила до отказа несколько подъездов (72 квартиры).

Президент Зеленский пообещал российским террористам жестокое наказание за смерть невиновных украинцев.

Во время российских массированных ракетных обстрелов украинские дети молятся, чтобы спастись от гибели. Один из таких случаев попал на видео.

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