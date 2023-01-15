Кількість жертв ракетної атаки по будинку в Дніпрі збільшилась, в мережі показали відео удару: що відомо на цей момент 

У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки по житловому будинку, який розташований по вулиці Набережна Перемоги. Доля більш як 40 осіб залишається невідомою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації у Telegram. За його словами, вже виявили 20 невинних жертв російської збройної агресії.

Ще станом на 07:25 було 18 загиблих. 73-є людей поранені, понад 40 з них у лікарнях. У важкому стані в реанімації перебуває четверо людей.

"Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей", – зазначив Резніченко.

Відео дня

За попередньою інформацією, суботній ворожий удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку.

Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі був завданий ракетою Х-22 з бомбардувальника Ту-22М3. Як повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, було 5 пусків ракет Х-22.

Такою ж ракетою вдарили по торговому центру в Кременчуці. Росія відстрілює по Україні старі ракети Х-22, зроблені, ймовірно, ще в сімдесятих роках.

Нагадаємо, 14 січня російські бойовики запустили по Україні понад 30 ракет: 28 крилатих та 5 авіаційних. Одна з них – Х-22 – влучила в багатоповерховий будинок у Дніпрі, де мешкали 1700 людей, та зруйнувала вщент кілька під'їздів (72 квартири).

Президент Зеленський пообіцяв російським терористам жорстоке покарання за смерть невинних українців.

Під час російських масованих ракетних обстрілів українські діти моляться, аби врятуватися від загибелі. Один з таких випадків потрапив на відео.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!