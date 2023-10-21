Что делать, если больной мужчина получил повестку: как обжаловать решение ВЛК

Адвокат пояснила, что существует два способа обжалования решений военно-врачебных комиссий (ВЛК) относительно пригодности к военной службе. Важно соблюдать сроки подачи обжалования перед судом.

По словам представителя Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, все призывники должны посетить Территориальные центры комплектования. Тем не менее, существуют ситуации, когда ВЛК может назначить пригодность к службе лицу, действительно имеющему медицинские проблемы. Чтобы узнать, как обжаловать решение ВЛК, адвокат Анастасия Цыбулько предоставила объяснение, размещенное на портале "РБК-Украина".

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Лукашенко разъяснила, что перечень болезней, приводящих к непригодности к военной службе, приведен в Приказе № 402 от 14.08.2008 Министерства обороны Украины. Данный приказ содержит "Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", которым определяется, каким образом ВЛК должен проводить медицинскую экспертизу. Если диагноз совпадает с болезнями, перечисленными в Положении, Территориальные центры комплектования не могут призвать лицо на службу.

Положение, определяющее, какие болезни делают граждан непригодными для военной службы, представлено в Приложении 1 "Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве." В настоящем расписании указано 86 пунктов.

Процедура обжалования решения ВЛК предусматривает следующие шаги:

Сбор необходимых документов для подтверждения состояния здоровья, включая медицинские справки, копии медицинских историй и выводы врачей из государственных медицинских учреждений. Обжалование решения ВЛК можно начать двумя способами. Первый способ предполагает подачу обжалования в досудебном порядке через Территориальные центры комплектования на разных уровнях, начиная от городского или районного. Вы должны преодолеть все уровни ТЦК и дойти до областного Территориального центра комплектования, где может быть назначена контрольная медкомиссия. После этого, если вы не согласны с решением, вы можете обратиться в суд и подать гражданский иск. Второй вариант состоит в том, что вы можете сразу подать гражданский иск в суд для обжалования решения ВЛК.

Центральным аспектом в любом из этих вариантов является соблюдение терминов:

Если вы начинаете процедуру обжалования через ТЦК, у вас есть три месяца для подачи иска.

Если вы выбираете немедленную подачу гражданского иска, срок составляет шесть месяцев.

Лукашенко подчеркнула, что в обоих случаях важно соблюдать указанные сроки. Также важно, чтобы в случае ухудшения здоровья на службе или призыва гражданин может подать рапорт о своем состоянии здоровья и получить соответствующий вывод от ВЛК. В некоторых случаях гражданин может быть признан полностью непригодным к службе.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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