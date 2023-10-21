Що робити, якщо хворий чоловік отримав повістку: як оскаржити рішення ВЛК

Адвокат пояснила, що існує два способи оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) стосовно придатності до військової служби. Важливо дотримуватись термінів для подання оскарження перед судом.

За словами представника Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, всі призовники повинні відвідати Територіальні центри комплектування. Тим не менш, існують ситуації, коли ВЛК може призначити придатність до служби особі, яка, насправді, має медичні проблеми. Щоб дізнатися, як оскаржити рішення ВЛК, адвокат Анастасія Цибулько надала пояснення, яке розміщено на порталі "РБК-Україна".

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Цибулько роз'яснила, що перелік хвороб, які призводять до непридатності до військової служби, наведений у Наказі № 402 від 14.08.2008 Міністерства оборони України. Цей наказ містить "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" яким визначається, яким чином ВЛК має проводити медичну експертизу. Якщо діагноз збігається з хворобами, переліченими в Положенні, то Територіальні центри комплектування не можуть призвати особу на службу.

Положення, визначаюче, які хвороби роблять громадян непридатними для військової служби, подано в Додатку 1 "Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві." У цьому розкладі вказано 86 пунктів.

Процедура оскарження рішення ВЛК передбачає наступні кроки:

Збір необхідних документів для підтвердження свого стану здоров'я, включаючи медичні довідки, копії медичних історій і висновки лікарів з державних медичних закладів. Оскарження рішення ВЛК можна розпочати в два способи. Перший спосіб передбачає подання оскарження в досудовому порядку через Територіальні центри комплектування на різних рівнях, починаючи від міського або районного. Ви повинні подолати всі рівні ТЦК та дійти до обласного Територіального центру комплектування, де може бути призначена контрольна медкомісія. Після цього, якщо ви не згодні з рішенням, ви можете звернутися до суду і подати цивільний позов. Другий варіант полягає в тому, що ви можете відразу подати цивільний позов до суду для оскарження рішення ВЛК.

Центральним аспектом у будь-якому з цих варіантів є дотримання термінів:

Якщо ви розпочинаєте процедуру оскарження через ТЦК, маєте три місяці на подання позову.

Якщо ви обираєте негайне подання цивільного позову, термін складає шість місяців.

Цибулько наголосила, що в обох випадках важливо дотримуватись зазначених термінів. Також важливо, щоб у разі погіршення стану здоров'я на службі або призову громадянин може подати рапорт про свій стан здоров'я і отримати відповідний висновок від ВЛК. У деяких випадках громадянина можуть визнати повністю непридатним до служби.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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