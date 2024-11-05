Что делать, если мужчина с инвалидностью находясь за границей получил повестку: объяснение юриста

В контексте действующей в Украине общей мобилизации адвокат Марина Бекало дала разъяснение по ситуации, когда мужчина с инвалидностью III группы, проживающий за границей, получает повестку после обновления своих данных.

По словам юристки, подобные вызовы могут поступать по разным причинам: от истечения срока действия статуса инвалидности (если он не бессрочен) до общей практики вызовов всех состоящих на учете. Важно отметить, что если лицо во время обновления данных указало заграничный адрес проживания, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют оснований посылать повестку по украинскому адресу регистрации. Об этом пишет Униан.

Согласно Постановлению КМУ 560, повестки должны отправляться по указанному месту жительства, даже если оно находится за границей, хотя на практике ТЦК не производит рассылку за пределы Украины. Если система "Резерв+" содержит информацию о проживании за границей, это может послужить основанием для обжалования возможного штрафа.

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В случае получения повестки мужчине с инвалидностью ІІІ группы рекомендуется:

Направить в ТЦК и СП уведомление о невозможности появиться из-за проживания за границей, ссылаясь на актуальные данные в системе "Резерв+". Подать по почте документы для получения отсрочки, включая заявление и заверенные копии справки МСЭК или пенсионного удостоверения.

ТЦК и СП обязаны принять и рассмотреть поданное заявление. Копии документов могут быть удостоверены самостоятельно или в консульских учреждениях страны пребывания.

Напомним, мы уже писали, могут ли оштрафовать, если повестка задержалась на почте.

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