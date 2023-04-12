Что делать, если нет бумажной формы для выпечки кулича

Многие хозяйки перед светлой Воскресением Христовым – Пасхой в суматохе забывают купить специальные бумажные, металлические или силиконовые формы для выпечки или же, замесив тесто на куличи, понимают, что их не хватает. Но у нас есть простой лайфхак с использованием алюминиевой фольги, с помощью которой можно быстро сделать такую форму.

Читайте также: Невероятно вкусный рецепт традиционной украинской пасхи (видео)

Для создания формы для ремней вам понадобятся небольшие банки, кастрюли или любой другой предмет, который станет основой формы. Ставим его вверх дном и накрываем сверху трехслойным квадратом алюминиевой фольги таким образом, чтобы матовая сторона была внутри.

Обертываем банку по периметру фольгой и прижимаем ее. Затем снимаем форму с банки и загибаем торчащие края, чтобы она стала аккуратнее.

Видео дня

Берем пергамент для выпечки и ставим на него банку. Обводим дно банки по периметру карандашом, вырезаем. Этот кружок кладем на дно формы, затем смазываем все маслом. Это необходимо, чтобы укрепить дно формы и избежать прилипания пояса к его стенкам и внизу.

Напомним, что тесто нужно выкладывать так, чтобы оно заняло примерно 1/3 объема формы. Когда кулич будет готов, форму из алюминиевой фольги очень легко разобрать и снять. Вы сэкономите время и деньги, используя этот простой лайфхак, чтобы получить идеальную форму для своей выпечки на Пасху.

Предлагаем рецепт веганского кулича, который готовить очень быстро и просто.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!