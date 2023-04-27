Что добавить в воду во время приготовления нута, чтобы ускорить процесс

Нут – популярная культура, которая появилась в Украине недавно, хотя его выращивают в странах Ближнего Востока тысячелетий. Нут обладает ореховым вкусом, богатым витаминами, минералами, белком и клетчаткой, и может заменить мясо в рационе. Своими советами по приготовлению нута поделился известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Этот продукт используют для приготовления карри, фалафеля, котлет, запекания в медовой корочке, добавления в салаты, супы, тушеные овощи, а также для приготовления хумуса и шакшуки. Нут гармонично сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже мягким сливочным творогом, что позволяет проводить эксперименты в кулинарии.

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Чем полезен нут

Кроме того, что из нута можно приготовить много вкусных блюд, этот продукт очень полезен. К примеру, в 100 граммах нута содержится 380 килокалорий, но он насыщает и длительно обеспечивает чувство сытости благодаря белку и клетчатке. Нут помогает контролировать аппетит, потому его можно включить в рацион для контроля веса.

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Быстрый летний салат можно приготовить, смешав отварной нут с порезанной редисом, свежим огурцом, авокадо и сыром фетой. Заправку можно сделать из яблочного уксуса, оливкового масла и меда, а также добавить семечки тыквы. Нут можно использовать в качестве вкусного перекуса, скажем, вместо орехов.

Нут имеет низкий гликемический индекс, позволяющий контролировать уровень сахара в крови. Его углеводы всасываются медленно, потому сахар в крови повышается постепенно, а не резко. Это позволяет использовать тем, кто имеет диабет 2 типа. Нут полезен для профилактики проблем желудочно-кишечного тракта, а именно: синдрома раздраженного кишечника и рака толстой кишки.

Все дело в том, что клетчатка в основном растворимая – смешивается с водой и образуется гелевидное вещество, помогающее предотвратить рост бактерий.

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Как быстро приготовить нут

Чтобы подготовить нут быстро, нужно его замочить на 8-12 часов в холодной воде, а предварительно его нужно хорошо промыть. Добавление нескольких крошек соли и пищевой соды в воду может ускорить процесс приготовления, но сахар увеличит время приготовления.

Воду, в которой нут был замоченный, нужно слить. Чтобы ускорить процесс приготовления, соду можно добавить непосредственно во время варки нута – пару щепоток, но не больше. Сода может придать продукту солоноватый и мыльный вкус. Следует не переусердствовать с ней, поскольку она разрушает витамины группы B.

После замачивания нут нужно залить холодной водой, подождать, когда вода закипит, убавить огонь и варить в течение часа. Сверху будет появляться пена, которую нужно снимать. Очень важно ставить миску с нутом в холодильник, чтобы он не испортился при комнатной температуре, особенно в жаркое время года. Если вы хотите сократить время замачивания, можно залить холодной водой, поставить на большой огонь и варить в течение 4-5 минут, затем снять с огня и оставить на 60 минут.

Конечно, нут можно замачивать в течение 24 часов, но стоит знать, что чем большее замачивание, тем меньше полезных веществ остается в нуте. Кроме того, нут, замачивавшийся в течение 24 часов, будет при варке жестким внутри, а снаружи разваливаться, все потому, что длинное замачивание изменит текстуру растительного белка. Нут, который замачивали 24 часа, лучше использовать для запекания.

Если замачивать больше 8 часов, воду необходимо 2 раза менять. Еще один способ, о котором точно знают наши бабушки и мамы – варить нут в скороварке. Помешивать нут лучше деревянной ложкой, чтобы он оставался целым.

Еще один способ варить нут – делать это в мультиварке. Выложить нут в чашу после замачивания, залить холодной водой и готовить в режиме "Тушение" 1.5 часа. Кстати, вода из-под нута – это вкусный бульон, на котором можно приготовить борщ. Если сварили много нута, его можно заморозить, но предварительно осушить от лишней влаги бумажным полотенцем. Еще можно приготовить классический хумус.

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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