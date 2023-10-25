Что изменится в правилах начисления субсидий с 1 ноября

Ноябрь означает начало нового отопительного сезона в Украине, который продлится до конца апреля. Как правило, перерасчет жилищных субсидий для граждан на новый отопительный период производится в октябре.

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Жилищная субсидия предоставляется лицам, имеющим высокие расходы на коммунальные услуги, превышающие 15% среднемесячного общего дохода семьи до окончания военного положения и в течение 1 месяца после его окончания, согласно решению правительства, пишет NV.ua.

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В прошлом отопительном сезоне граждане Украины в среднем получали субсидии на сумму до 1600 гривен в месяц. Однако в этом году размер субсидий может возрасти из-за повышения тарифов на электроэнергию.

Начислением субсидий занимаются органы Пенсионного фонда Украины. Однако для оформления субсидии гражданам не обязательно посещать соответствующие учреждения. Все необходимые процедуры можно пройти онлайн на веб-порталах Действия или Пенсионного фонда Украины, где можно заполнить необходимые формы и добавить сканированные копии необходимых документов.

Есть категории граждан, которые автоматически получат субсидию без необходимости подавать снова заявление. Это домохозяйства, которые были признаны искусными на субсидию в сентябре 2023 года, включая тех, чей размер субсидии составлял 0,00 гривен. Органы Пенсионного фонда Украины уже произвели расчет размера субсидий на отопительный сезон для этих домохозяйств в октябре.

Но некоторым категориям граждан нужно подать новый запрос для получения субсидии на отопительный сезон 2023-2024 годов. Это может касаться тех, кто подал заявление на прекращение субсидии и использовал его для оплаты коммунальных услуг, а теперь хочет получать субсидию на отопительный сезон. Также это касается лиц, у которых изменилось количество зарегистрированных лиц в семье или изменился их социальный статус и т.д.

Граждане, не получавшие субсидии летом или отказавшие в ее назначении, имеют право обращаться за получением субсидии на отопительный период 2023-2024 годов до 30 ноября 2023 года. В этом случае субсидия будет начислена с октября 2023 года.

При расчете суммы субсидии на отопительный период органы учитывают доходы, полученные в первые два квартала 2023 года в соответствии с нормами порядка исчисления среднемесячного общего дохода семьи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632. При этом размер пенсионных выплат учитывается как доход за август 2023г.

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