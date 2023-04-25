Что категорически нельзя делать с иглой, чтобы не было проблем и несчастий

Игла может стать оберегом для жилья и поможет избавиться от проблем в жизни. Поэтому с ней следует обращаться осторожно.

Кроме того, с иглой могут прийти серьезные проблемы в дом. UAportal объясняет, что категорически запрещено делать с этим предметом.

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Что нельзя делать с иглой

В народе утверждают, что ни в коем случае нельзя поднимать руками иглу, найденную у порога или на одежде. Это следует сделать тряпкой и обязательно переломить, а затем выбросить как можно дальше от своего дома.

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Такую иглу могут подбросить завистники и злые люди, желающие вам бед, несчастий, проблем со здоровьем и деньгами.

Если человек наступил ногой на иглу, то это к ссоре, которая может произойти с близкими людьми.

В доме иглы должны иметь свое место, которое будет скрыто от посторонних глаз. Поскольку от одного нехорошего взгляда достаточно для того, чтобы игла стала не оберегом, а источником неприятностей.

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Когда игла может принести счастье

Если игла сломается, когда вы будете шить, то следует ожидать хороших новостей и подарков.

Если девушка уколола палец, то может познакомиться с парнем или до свадьбы.

Помните, что жить надо в хорошем настроении, иначе – вещь будет вредить из-за плохих мыслей, которые вы в нее "добавили".

Также запрещено шить перед дорогой, чтобы не зашить путь, и он был удачным. Одежду нельзя зашивать на себе или кому-то другому, или если решили это сделать, то в рот нужно взять нить.

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Напомним, что деньги обладают сильной энергетикой, а обычная купюра может стать настоящим талисманом. Такой магнит будет привлекать деньги. Как его найти, читайте в материале UAportal.

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