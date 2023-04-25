Що категорично не можна робити з голкою, аби не було проблем та нещастя

Голка може стати оберегом для житла та допоможе позбутися проблем у житті. Тому з нею варто поводитися обережно.

Крім цього, з голкою можуть прийти серйозні проблеми у дім. UAportal пояснює, що категорично заборонено робити з цим предметом..

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Що не можна робити з голкою

У народі стверджують, що в жодному разі не можна підіймати руками голку, яку знайшли біля порогу чи на одязі. Це варто зробити ганчіркою та обов'язково переламати, а потім викинути якомога далі від свого будинку.

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Оскільки таку голку можуть підкинути заздрісники та злі люди, які бажатимуть вам бід, нещастя, проблем зі здоров'ям та грошима.

Якщо ж людина наступила ногою на голку, то це до сварки, яка може статися з близькими людьми.

У домі голки повинні мати своє власне місце, яке буде сховане від сторонніх очей. Оскільки від одного недоброго погляду достатньо для того, щоб голка стала не оберегом, а джерелом неприємностей.

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Коли голка може принести щастя

Якщо голка зламається, коли ви будете шити, то варто очікувати хороших новин та подарунки.

Якщо дівчина вколола палець, то може познайомитися з хлопцем або ж до весілля.

Пам'ятайте, що жити треба в доброму гуморі, інакше – річ буде шкодити через погані думки, які ви у неї "додали".

Також заборонено шити перед дорогою, щоб не зашити шлях і він був вдалим. Одяг не можна зашивати на собі чи комусь іншому, або якщо вирішили це зробити, то в рот треба взяти нитку.

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