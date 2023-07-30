Что категорически запрещено готовить на антипригарной сковороде, чтобы "не убить" покрытие
Некоторые продукты могут "убить" сковороду, имеющую антипригарное покрытие. Важно соблюдать несколько правил для продления жизни вашей сковороды.
Антипригарная сковорода крайне необходима на кухне. Она проста в использовании, функциональна и долговечна при правильном использовании.
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Впрочем, не все знают, что антипригарное покрытие не универсально, а может испортиться. В частности, нельзя пользоваться металлическими или острыми инструментами, сильно нагревать, чтобы не выделялись токсичные испарения.
Также сковородки с антипригарным покрытием могут испортить продукты:
1. Куриные ножки, крылья и другие блюда из птицы с костями. Все потому, что острые кости могут оставить царапины на поверхности.
2. Соусы. Антипригарные сковороды не подходят для соусов, поскольку они могут карамелизоваться и прилипать.
3. Жареная колбаса или сосиски. При жарке этих продуктов выделяется жир, который может агрессивно обращаться с антипригарным покрытием, повреждая его.
4. Цитрусовые, помидоры и блюда с лимонным соком. Эти продукты выделяют кислоты, которые могут повредить антипригарное покрытие.
5. Блюда с большим количеством масла. Если готовите блюдо с чрезмерным использованием масла, растительного масла или жиров, то так может перегреться сковорода. Как следствие получите повреждение покрытия.
6. Запеканки. Антипригарную посуду не всегда можно использовать в духовке, поэтому проверяйте инструкцию.
Напомним, что мука всегда была символом богатства и изобилия. Этот продукт нужно хранить в правильном месте, так и с деньгами в семье будет все хорошо.
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