Как правильно хранить муку и крупу, чтобы дома всегда были деньги

Мука всегда была символом богатства и изобилия. Этот продукт нужно хранить в правильном месте, так и с деньгами в семье будет все хорошо.

В частности, муку надо держать так, чтобы ее не видели посторонние глаза. Поэтому лучше всего будет выбирать плотную упаковку и стараться не рассыпать ее нигде.

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Если в вашем доме часто ссорятся, появились бытовые конфликты и проблемы с финансами, обратите внимание на этот продукт.

Кроме этого, нужно хранить соль и сахар в разных шкафах, тогда в ваш дом не придут ссоры.

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Также не стоит оставлять открытыми сахар, соль и все крупы. Их нужно плотно закрывать крышками, храня в стеклянной таре.

Не стоит небрежно относиться к таким продуктам, поскольку ваше жилье не будут обходить постоянные сплетни.

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Пшеничная крупа может принести счастье всем жителям дома, но его следует хранить в банке с крышкой золотого цвета.

Если "черная полоса" началась в вашей жизни, то рассыпьте по углам немного манной крупы. Так вы приведете в жизнь счастье, деньги и удачу.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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