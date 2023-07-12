Як правильно зберігати борошно та крупи, щоб вдома завжди були гроші

Борошно завжди було символом багатства та достатку. Цей продукт треба зберігати у правильному місці, то і з грошима в родині буде все добре.

Зокрема борошно треба тримати так, аби його не бачили сторонні очі. Тому найкраще буде обирати щільне упакування та намагатися не розсипати його ніде.

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Якщо у вашому домі часто сваряться, з'явилися побутові конфлікти та проблеми з фінансами, то зверніть увагу на цей продукт.

Крім цього, треба зберігати сіль та цукор в різних шафах, тоді у ваш дім не прийдуть сварки.

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Також не варто залишати відкритими цукор, сіль та всі крупи. Їх треба щільно закривати кришками, зберігаючи у скляній тарі.

Не варто недбало ставитися до таких продуктів, оскільки ваше житло не оминатимуть постійні плітки.

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Пшенична крупа може принести щастя всім жителям дому, але його треба зберігати в банці з кришкою золотого кольору.

Якщо "чорна смуга" розпочалася у вашому житті, то розсипте по кутках трохи манної крупи. Так ви накличете у життя щастя, гроші та удачу.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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