Накличете сварки та безгрошів'я: чому не можна вішати одяг на двері або стілець

Дуже часто люди знімають одяг та кидають його на стілець чи двері. Проте такі дії можуть спровокувати проблеми в родині та фінансові негаразди.

Так, одна з прикмет вказує, що речам не місце на спинці стільця. Оскільки таким чином ви притягуєте у життя безгрошів'я. Якщо у домі є незаміжня дівчина, то такі дії можуть призвести до її самотності або втрати коханого.

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З практичного погляду, часто після одного кинутого светру на стілець там з'являється низка інших речей. Оскільки одяг має властивість накопичуватися і люди, звикаючи, не складають його до шафи. Особливо це стосується речей, які вже носилися, але у прання їх рано відправляти. Така звичка створює безлад у будинку та виглядає дуже неохайно.

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Аби у вас не виникало таких проблем, виділіть окрему полицю у шафі, а стілець залиште для його потреб. Згодом ви позбудетеся цієї шкідливої звички та почнете складати/розвішувати одяг.

Навіть якщо нові речі вішати на спинку стільця, то і це буде неохайно. Та й одяг буде м'ятися і його треба буде додатково гладити.

Крім цього, не варто вішати на стілець ділові костюми, оскільки так зіпсується форма піджака.

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Якщо ви залишаєте одяг на дверях шафи чи міжкімнатних дверях, то так є ризик накликати неприємності, зокрема до розлучення з рідними та близькими, далекої поїздки, яка принесе проблеми.

Існує й інша думка, що у ваш дім прийдуть сварки. Проте цьому є більш практичне пояснення, бо мало кому подобається нагромадження речей у невідповідних для цього місцях.

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