Что сделать, чтобы дверь авто не скрипела: 5-минутный лайфхак

Многие водители рано или поздно сталкиваются с раздражающей проблемой – скрипом дверей их автомобилей. Причина этого неприятного явления часто заключается в ухудшении состояния важной детали – ограничителя или фиксатора. Но как справиться с этой неприятностью?

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Известный автомобильный ресурс "Апостроф" дает практические советы по этому вопросу. Ограничитель двери со временем может терять смазку, которая первоначально была нанесена на нее. Кроме того, часто загрязняется и покрывается слоем пыли, а иногда попадает вода.

Многие водители попытаются смазать фиксатор солидолом или "ведешь", но это может быть серьезной ошибкой. Оказывается, такие средства могут лишь усугубить ситуацию и привести к тому, что двери авто будут плохо фиксироваться.

А вот если вы хотите найти простое, дешевое и, главное, эффективное средство, то обратите внимание на брусковое мыло, инсценированное статьей как идеальный вариант.

Для того чтобы использовать брусковое мыло, нужно тщательно удалить из ограничителя все загрязнения и остатки предварительной смазки. После этого следует смазать деталь сухим бруском, а процедура займет вас не больше пяти минут. Но результаты превзойдут все ожидания, поскольку благодаря образующейся мыльной пленке скрип полностью исчезнет и не будет беспокоить вас долгое время.

Таким образом, решение проблемы со скрипом дверей автомобиля может быть легкой задачей, если вы используете мыло с нейтральным pH, например, детское мыло. Этот метод – быстрый, эффективный и доступный для каждого водителя.

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