Что такое семейная форма обучения и как на нее перейти

Законодательство Украины в сфере образования дает возможность выбора оптимального формата обучения. В последнее время все большую популярность приобретает семейная или домашняя форма образования, которая позволяет адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

Детальнее о семейной форме обучения в Украине 2024 года и процедуре перехода на нее можно узнать из материалов Фактов ICTV.

Сущность семейной формы обучения

Семейное образование – это индивидуализированный подход к обучению, при котором родители самостоятельно организуют образовательный процесс ребенка в домашних условиях. Ключевое преимущество заключается в возможности адаптировать темп и методы обучения к особенностям, возможностям и интересам ребенка, при этом соблюдая государственные образовательные стандарты.

Учащиеся учатся на дому автономно, получая консультации от педагогов, преимущественно в онлайн-формате. На каждую консультацию отводится 15 минут на одного ученика по каждому предмету согласно графику, утвержденному руководством учебного заведения. Общий объем консультаций в течение учебного года не должен превышать 3 часа на один предмет.

Такая форма не требует физического присутствия учащегося в школе, но дважды в год необходимо пройти оценку для подтверждения качества полученных знаний.

Если раньше семейную форму выбирали по собственному желанию, то в условиях военного положения она стала необходимостью для многих. По статистике Института образовательной аналитики, в 2023-2024 учебном году более 87 тысяч учащихся избрали семейную форму обучения.

Преимущества семейной формы обучения:

Укрепление самоуважения и уверенности ребенка

Получение знаний и навыков на уровне, не ниже государственных стандартов

Полноценное эмоциональное и интеллектуальное развитие

Реализация личного потенциала ребенка

Процедура перехода на семейную форму обучения

Семейная форма доступна для детей младше 18 лет. Для перехода не требуется специальных справок или медицинских показаний. Достаточно подать заявление в школу.

Важно понимать, что после перехода на семейную форму ответственность за образовательный процесс полностью ложится на родителей. Они должны решить технические вопросы, ознакомиться с программой и планировать учебный процесс.

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Шаги для перехода на семейную форму обучения:

Оформление документов:

Подать заявление об изменении формы обучения до начала учебного года или не позднее чем за 3 месяца до годовой оценки или государственной итоговой аттестации. Для первоклассников: добавить копию свидетельства о рождении и медицинскую справку формы 086-1/о

Ознакомление с требованиями школы:

Ребенок закрепляется за определенным классом. Педагоги составляют график и формат проверки знаний

Оценивание знаний:

1-4 класса: не менее 3 проверочных работ в год (онлайн или офлайн, обязательно присутствие одного из родителей). 5-11 классы: оценка не реже 4 раз в год. Выпускные классы (4, 9, 11): прохождение государственной итоговой аттестации

По результатам оценки выставляются семестровые и годовые оценки. Высокие баллы позволяют продлить семейную форму обучения. В случае неудовлетворительных результатов, ребенок имеет право на пересдачу в течение месяца. Повторная неудовлетворительная оценка может привести к рекомендации возвращения к очной форме обучения.

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