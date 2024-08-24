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Что такое семейная форма обучения и как на нее перейти

Цихоцкая Мария

Что такое семейная форма обучения и как на нее перейти
Законодательство Украины в сфере образования дает возможность выбора оптимального формата обучения.

Законодательство Украины в сфере образования дает возможность выбора оптимального формата обучения. В последнее время все большую популярность приобретает семейная или домашняя форма образования, которая позволяет адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям каждого ребенка.

Детальнее о семейной форме обучения в Украине 2024 года и процедуре перехода на нее можно узнать из материалов Фактов ICTV.

Сущность семейной формы обучения

Семейное образование – это индивидуализированный подход к обучению, при котором родители самостоятельно организуют образовательный процесс ребенка в домашних условиях. Ключевое преимущество заключается в возможности адаптировать темп и методы обучения к особенностям, возможностям и интересам ребенка, при этом соблюдая государственные образовательные стандарты.

Учащиеся учатся на дому автономно, получая консультации от педагогов, преимущественно в онлайн-формате. На каждую консультацию отводится 15 минут на одного ученика по каждому предмету согласно графику, утвержденному руководством учебного заведения. Общий объем консультаций в течение учебного года не должен превышать 3 часа на один предмет.

Такая форма не требует физического присутствия учащегося в школе, но дважды в год необходимо пройти оценку для подтверждения качества полученных знаний.

Если раньше семейную форму выбирали по собственному желанию, то в условиях военного положения она стала необходимостью для многих. По статистике Института образовательной аналитики, в 2023-2024 учебном году более 87 тысяч учащихся избрали семейную форму обучения.

Преимущества семейной формы обучения:

  • Укрепление самоуважения и уверенности ребенка
  • Получение знаний и навыков на уровне, не ниже государственных стандартов
  • Полноценное эмоциональное и интеллектуальное развитие
  • Реализация личного потенциала ребенка

Процедура перехода на семейную форму обучения

Семейная форма доступна для детей младше 18 лет. Для перехода не требуется специальных справок или медицинских показаний. Достаточно подать заявление в школу.

Важно понимать, что после перехода на семейную форму ответственность за образовательный процесс полностью ложится на родителей. Они должны решить технические вопросы, ознакомиться с программой и планировать учебный процесс.

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Шаги для перехода на семейную форму обучения:

Оформление документов:

Подать заявление об изменении формы обучения до начала учебного года или не позднее чем за 3 месяца до годовой оценки или государственной итоговой аттестации. Для первоклассников: добавить копию свидетельства о рождении и медицинскую справку формы 086-1/о

Ознакомление с требованиями школы:

Ребенок закрепляется за определенным классом. Педагоги составляют график и формат проверки знаний

Оценивание знаний:

1-4 класса: не менее 3 проверочных работ в год (онлайн или офлайн, обязательно присутствие одного из родителей). 5-11 классы: оценка не реже 4 раз в год. Выпускные классы (4, 9, 11): прохождение государственной итоговой аттестации

По результатам оценки выставляются семестровые и годовые оценки. Высокие баллы позволяют продлить семейную форму обучения. В случае неудовлетворительных результатов, ребенок имеет право на пересдачу в течение месяца. Повторная неудовлетворительная оценка может привести к рекомендации возвращения к очной форме обучения.

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