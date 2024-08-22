Як оформити закордонний паспорт дитині: інструкція

Плануєте сімейну подорож? Тоді оформлення закордонного паспорта для дитини – один з перших кроків на шляху до приємних вражень. Розберемося детально, як це зробити швидко та без зайвих клопотів. Про це пише Факти.

З якого віку можна оформлювати закордонний паспорт дитині?

В Україні можна оформити закордонний паспорт дитині з моменту народження. Це дозволяє планувати поїздки з малюком з перших днів його життя.

Куди звертатися?

Для оформлення документа ви можете обрати один із зручних варіантів:

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби: класичний варіант, який завжди доступний.

класичний варіант, який завжди доступний. Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП): сучасний формат, який дозволяє отримати багато послуг в одному місці.

сучасний формат, який дозволяє отримати багато послуг в одному місці. Центри обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ": спеціалізовані центри, які надають послуги з оформлення паспортів.

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Які документи потрібні?

Перелік документів залежить від віку дитини:

Для дітей до 14 років: оригінал свідоцтва про народження, ваш паспорт та квитанція про оплату послуги.

оригінал свідоцтва про народження, ваш паспорт та квитанція про оплату послуги. Для дітей від 14 років: крім вищезазначених документів, знадобиться також ID-карта дитини.

Важливі нюанси:

Фотографія: Для дітей до 12 років, які не будуть присутні при подачі документів, необхідна фотографія певного формату (детальні вимоги можна уточнити в міграційній службі).

Для дітей до 12 років, які не будуть присутні при подачі документів, необхідна фотографія певного формату (детальні вимоги можна уточнити в міграційній службі). Особиста присутність: З 12 років дитина повинна бути присутня особисто для сканування відбитків пальців.

З 12 років дитина повинна бути присутня особисто для сканування відбитків пальців. Терміни виготовлення: Зазвичай паспорт готовий протягом 7-20 робочих днів, але при наявності вагомих причин (наприклад, лікування за кордоном) термін може бути скорочений до 3 днів.

Як забрати готовий паспорт?

Забрати готовий паспорт може один з батьків або опікун, пред'явивши свій паспорт та свідоцтво про народження дитини (або ID-картку дитини, якщо їй більше 14 років).

Термін дії паспорта:

Для дітей до 16 років: 4 роки.

4 роки. Для дітей від 16 років: 10 років.

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