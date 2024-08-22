Як оформити закордонний паспорт дитині: інструкція
Плануєте сімейну подорож? Тоді оформлення закордонного паспорта для дитини – один з перших кроків на шляху до приємних вражень. Розберемося детально, як це зробити швидко та без зайвих клопотів. Про це пише Факти.
З якого віку можна оформлювати закордонний паспорт дитині?
В Україні можна оформити закордонний паспорт дитині з моменту народження. Це дозволяє планувати поїздки з малюком з перших днів його життя.
Куди звертатися?
Для оформлення документа ви можете обрати один із зручних варіантів:
- Територіальні підрозділи Державної міграційної служби: класичний варіант, який завжди доступний.
- Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП): сучасний формат, який дозволяє отримати багато послуг в одному місці.
- Центри обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ": спеціалізовані центри, які надають послуги з оформлення паспортів.
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Які документи потрібні?
Перелік документів залежить від віку дитини:
- Для дітей до 14 років: оригінал свідоцтва про народження, ваш паспорт та квитанція про оплату послуги.
- Для дітей від 14 років: крім вищезазначених документів, знадобиться також ID-карта дитини.
Важливі нюанси:
- Фотографія: Для дітей до 12 років, які не будуть присутні при подачі документів, необхідна фотографія певного формату (детальні вимоги можна уточнити в міграційній службі).
- Особиста присутність: З 12 років дитина повинна бути присутня особисто для сканування відбитків пальців.
- Терміни виготовлення: Зазвичай паспорт готовий протягом 7-20 робочих днів, але при наявності вагомих причин (наприклад, лікування за кордоном) термін може бути скорочений до 3 днів.
Як забрати готовий паспорт?
Забрати готовий паспорт може один з батьків або опікун, пред'явивши свій паспорт та свідоцтво про народження дитини (або ID-картку дитини, якщо їй більше 14 років).
Термін дії паспорта:
- Для дітей до 16 років: 4 роки.
- Для дітей від 16 років: 10 років.
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