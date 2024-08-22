Как оформить загранпаспорт ребенку: инструкция
Планируете семейное путешествие? Тогда оформление загранпаспорта для ребенка – один из первых шагов на пути к приятным впечатлениям. Разберемся подробно, как это сделать быстро и без лишних хлопот. Об этом пишет "Факты".
С какого возраста можно оформлять загранпаспорт ребенку?
В Украине можно оформить загранпаспорт ребенку с момента рождения. Это позволяет планировать поездки с малышом с первых дней его жизни.
Куда обращаться?
Для оформления документа вы можете выбрать один из удобных вариантов:
- Территориальные подразделения Государственной миграционной службы: классический вариант, всегда доступный.
- Центры предоставления административных услуг (ЦНАП): современный формат, позволяющий получить множество услуг в одном месте.
- Центры обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ": специализированные центры, предоставляющие услуги по оформлению паспортов.
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Какие документы нужны?
Список документов зависит от возраста ребенка:
- Для детей до 14 лет: оригинал свидетельства о рождении, ваш паспорт и квитанция об оплате услуги.
- Для детей от 14 лет: кроме вышеперечисленных документов, понадобится также ID-карта ребенка.
Важные нюансы:
- Фотография: Для детей до 12 лет, не присутствующих при подаче документов, необходима фотография определенного формата (подробные требования можно уточнить в миграционной службе).
- С 12 лет ребенок должен присутствовать лично для сканирования отпечатков пальцев.
- Обычно паспорт готов в течение 7-20 рабочих дней, но при наличии веских причин (например, лечения за границей) срок может быть сокращен до 3 дней.
Как забрать готовый паспорт?
Забрать готовый паспорт может один из родителей или опекун, предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка (или ID-карту ребенка, если ему больше 14 лет).
Срок действия паспорта:
- Для детей младше 16 лет: 4 года.
- Для детей от 16 лет: 10 лет.
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