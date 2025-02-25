Что угрожает военнообязанному за неявку по боевой повестке: объяснение юриста

В Украине боевые повестки вручают только тем, кто уже прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК) и признан годным для службы в Вооруженных Силах Украины. Отказ от явки по такой повестке может привести не только к штрафу, но и к уголовной ответственности.

Угрожает ли тюремное заключение за неявку?

Как объясняет адвокат Ярослав Хливный, боевая повестка – это финальный этап мобилизации, после которого призывника отправляют на военную подготовку. Если человек не явится в ТЦК в определенный день, его объявляют в розыск, а дело передают в полицию. Далее открывается уголовное производство, которое может завершиться лишением свободы сроком до 5 лет (ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

Однако, как отмечает адвокат, в большинстве случаев вместо заключения человеку предлагают пойти на службу. В то же время, факт открытия уголовного производства остается.

"Рано или поздно человека найдут, даже если он пытается скрываться. Не стоит игнорировать вызов, ведь это только усугубляет ситуацию", — отмечает Хливный.

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Когда неявка оправдана?

Основной причиной неявки может быть состояние здоровья, но только в серьезных случаях, таких как:

тяжелые травмы (например, открытые переломы);

обострение хронических болезней, требующих стационарного лечения;

неотложные операции (не косметические или мелкие медицинские вмешательства).

Если человек не явился по уважительным причинам, важно предоставить подтверждающие документы в ТЦК: справки о госпитализации, операции или результатах обследования.

Как сообщить о неявке и избежать последствий?

Если есть веская причина неявки, следует:

Оперативно передать в ТЦК документы о состоянии здоровья (лично или дистанционно). Убедитесь, что больница передала данные в систему Helsi. Сообщить о ситуации из-за горячей линии Минобороны.

По словам адвоката, если все документы представлены вовремя, боевую повестку могут перенести на другую дату после завершения лечения. Однако окончательное решение принимается юридической службой ТЦК.

Игнорирование боевой повестки – серьезное нарушение, которое может привести к уголовной ответственности. Если есть уважительные причины неявки, важно действовать быстро: собрать и подать все необходимые документы, а также сообщить о ситуации соответствующие органы.

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